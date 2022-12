Si imbuca alla festa di Natale di un’azienda e ruba una lampada: ferito il titolare che ha provato a fermarlo Un ragazzo di 27 anni è stato fermato con l’accusa di aver rubato una lampada da mille euro imbucandosi in una festa di Natale di un’azienda. L’amico che era con lui è sfuggito all’arresto.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno sperato di non essere visti da nessuno e di andarsene senza attirare l'attenzione tenendo in mano una lampada appena rubata. È quello che hanno provato a fare due sconosciuti che si sono imbucati alla festa di Natale di un'azienda con l'obiettivo di rubare qualcosa. I due hanno provato a portare via una lampada di design dal valore di mille euro. I fatti sono accaduti nella serata di ieri giovedì 15 dicembre in via Donizetti a Milano.

In fuga il complice

Quando hanno tentato la fuga però sono stati scoperti. Uno dei due, un giovane di 27 anni, è stato fermato dal titolare dell'azienda: il 27enne ha provato in tutti i modi di darsi alla fuga. Ha pure ferito l'uomo colpendolo proprio con la lampada che stava rubando. Intanto il complice è riuscito a uscire dall'edificio e far perdere le sue tracce.

Ferito il titolare dell'azienda

Gli invitati hanno chiamato subito i carabinieri: i militari hanno proceduto con l'arresto per rapina impropria. Ora il 27enne si trova a San Vittore. Sul posto i sanitari del 118 che hanno medicato il titolare: ha riportato una lieve ferita al sopracciglio. Nulla di grave: ha deciso di non essere trasportato in ospedale.

Rubata una decorazione dell'albero in piazza

Lo scorso anno invece un uomo ha rubato una delle palline di Natale che la Questura di Lecco aveva donato alla città e appesa tra gli addobbi dell'albero in piazza. Per l'autore del furto era scattata la denuncia per furto aggravato.

L'autore del gesto era un ragazzo di 25 anni: gli agenti avevano trovato l'oggetto rubato durante una perquisizione a casa sua. Il ragazzo è stato identificato grazie alle telecamere di video-sorveglianza della zona e subito per lui era scattata la denuncia.