Le previsioni meteo per la Vigilia di Natale: vento e senza gelate il 24 dicembre

Anche per quest'anno nessun bianco Natale a Milano: per il 25 dicembre non sono previste nevicate e la giornata sarà caratterizzata da temperature sopra la media, che potrebbero arrivare a toccare anche i 12 o 13 gradi. Nel complesso per i giorni di festa ci aspetta un tempo sereno, a tratti ventoso, ma senza gelate.

Le previsioni meteo per la Vigilia: tempo ventoso e senza gelate

Nella giornata di martedì 24 dicembre a perturbazione che nel fine settimana ha portato vento e pioggia si sposterà, trasferendo le instabilità verso il Centro e il Sud. "Al Nord, invece, protetti dalle Alpi, avremo cielo sereno con vento forte fino a metà della giornata della Vigilia – ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert – nella seconda metà della giornata il vento sembra attenuarsi. Non avremo grosse gelate perché il Foehn è un vento secco e un po’ più mite. Fanno eccezione solo alcune zone di confine sulle Alpi, dove potrebbe nevicare".

Temperature sopra la media anche di notte: "Il vento ha anche la funzione di mescolare i bassi strati – spiega ancora Galbiati – per cui il raffreddamento notturno non arriva a portare forti gelate". Attenzione, però: nonostante il vento di Foehn tenda ad alzare le temperature effettive, potrebbe però far sembrare più basse quelle percepite.

Il meteo di Natale e Santo Stefano: temperature sopra la media

Il vento tenderà ad affievolirsi già dal pomeriggio del 24 dicembre, per poi mantenersi solo debolmente nel giorno di Natale. Per il 25 e il 26 dicembre sono previsti "Sole e temperature sopra la media – dice l'esperto – con minime probabilmente sopra lo zero e massime che potrebbero arrivare anche a 12 o 13 gradi".