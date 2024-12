video suggerito

Meteo Natale in Lombardia: weekend con pioggia e vento, tempo stabile per la Vigilia In arrivo due perturbazioni che porteranno vento, freddo e qualche rovescio in Lombardia venerdì e a cavallo tra domenica e lunedì. Miglioramenti invece per Natale e Vigilia, con un probabile rialzo delle temperature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Saranno partenze turbolente per chi questo weekend, tra il 21 e il 22 dicembre, deciderà di mettersi in viaggio per le ferie natalizie o programmerà una fuga invernale. Sono infatti in arrivo due perturbazioni che attraverseranno l'Italia da Nord a Sud, con precipitazioni e forti venti anche sulle regioni settentrionali. I giorni della Vigilia e di Natale si preannunciano invece più stabili e meno ventosi, con un probabile rialzo delle temperature.

Da venerdì vento, freddo e pioggia a Milano

Il maltempo del fine settimana comincerà a farsi sentire già da venerdì. "Una prima perturbazione porterà un passaggio di piogge e rovesci al Nord, con l'eccezione del Nord Ovest – spiega a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert – Ma la cosa più importante sono i venti, perché questa perturbazione di aria fredda porterà raffiche di Foehn molto forti, soprattutto sulle alpi e al Nord Ovest. Il tutto con un abbassamento delle temperature".

Miglioramenti in vista al Nord per la giornata di sabato, quando la perturbazione scenderà verso Sud. Ma la tregua non è destinata a durare oltre la domenica mattina: "Tra domenica e lunedì – spiega Galbiati – una nuova perturbazione si avvicinerà alle Alpi, portando un'altra fase di instabilità e maltempo. Ancora forti venti si faranno sentire al Nord già da domenica e continueranno durante la giornata di lunedì".

Leggi anche Il video della prima nevicata a Milano e in Lombardia: accumuli fino a 25 centimetri e strade imbiancate

Meteo stabile e senza neve per Vigilia e Natale

Resterà deluso chi si aspettava la classica nevicata natalizia, perché da martedì il tempo sembra stabilizzarsi. "Arriviamo al martedì della Vigilia – conclude Galbiati – quando la perturbazione si sposterà di nuovo verso Sud e porterà miglioramenti invece al centro Nord. Natale sarà una giornata più tranquilla e stabile, probabilmente anche con un rialzo termico".