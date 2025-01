video suggerito

Pioggia e neve il 6 gennaio: le previsioni meteo per il ponte dell’Epifania in Lombardia Nel fine settimana del 4 e 5 gennaio sono previste nuvole e qualche rovescio. Il 6 gennaio la pioggia continuerà in pianura, mentre sopra i mille metri arriverà la neve. Le temperature resteranno nella media stagionale, attorno ai sei gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Intervista a Prof. Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

I giorni del ponte dell'Epifania, da sabato 4 a lunedì 6 gennaio, saranno condizionati da acqua e neve in Lombardia. Nuvole e piogge in pianura renderanno più difficili e meno appetibili gli spostamenti per le feste, ma avranno il vantaggio di ripulire l'aria dall'inquinamento accumulato nei giorni di capodanno. Nel frattempo importanti nevicate sopra i mille metri imbiancheranno le Alpi, per la gioia di chi riuscirà a concedersi una fuga sulle piste da sci.

Il meteo del fine settimana

Per il weekend del 4 e 5 gennaio è previsto un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, dovuto all'avvicinamento di una perturbazione. Come ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, "Sabato 4 gennaio è prevista un po' di nuvolosità in mattinata. Le nuvole aumenteranno verso sera per l'avvicinamento di una perturbazione che toccherà la Lombardia anche domenica, portando qualche pioggia verso sera. Le temperature non saranno particolarmente basse: solo sabato scenderanno leggermente con massime in città tra i sei e gli otto gradi".

Il meteo del weekend dell’Epifania in Lombardia

La parte più attiva della perturbazione arriverà in Lombardia per il 6 gennaio, portando acqua in città e neve in quota. "L'Epifania porterà nevicate consistenti su Alpi e Prealpi, dai mille metri in su, così che possano arrivare condizioni più invernali anche in montagna – continua Galbiati – In pianura invece arriverà la pioggia, soprattutto nel pomeriggio. Il lato positivo è che dovrebbe portare via un po' di inquinamento che in questi giorni a Milano risulta essere altissimo, oltre i livelli massimi, anche a causa dei botti di Capodanno". Anche per il 6 gennaio non sono previste grandi gelate: le temperature oscilleranno attorno ai sei gradi, senza allontanarsi dalle medie stagionali.

