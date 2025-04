video suggerito

Le previsioni meteo per il ponte del Primo maggio a Milano e in Lombardia: sole e caldo fino a 27 gradi Sole e temperature da inizio estate saranno le caratteristiche di giovedì primo maggio e dei giorni che lo precederanno a partire da merecoledì 30 aprile. Verso fine settimana i termometri di Milano potranno arrivare a toccare anche i 27 gradi.

Sole, caldo e tempo stabile: no, non è ancora l'estate, ma qualcosa che comincia ad assomigliarle e i prossimi giorni ce ne concederanno un assaggio. A partire da mercoledì 30 aprile, infatti, l'alta pressione che arriverà sull'Italia poterà cieli sereni e temperature in graduale aumento sulla Lombardia. Condizioni da inizio estate, che perdureranno anche giovedì primo maggio, quando il termometro a Milano potrebbe arrivare a sfiorare anche i 27 gradi. A spiegare a Fanpage.it cosa succederà nelle prossime ore è Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

Previsioni meteo primo maggio: sole e tempo stabile in Lombardia

Secondo le previsioni dell'esperto, il sole di inizio settimana continuerà a splendere anche per i prossimi giorni, con un riscaldamento progressivo delle temperature: "In settimana si rinforza l'alta pressione – spiega Galbiati – soprattutto a partire da mercoledì. Si tratta di un'alta pressione di origine sub tropicale, cioè arriva dal nord Africa. Quindi mettendo insieme la massa d'aria calda e il tempo stabile garantito dall'alta pressione avremo condizioni che porteranno almeno fino a sabato e forse anche domenica a un graduale aumento delle temperature, in atto già da oggi, ma che si avvertirà soprattutto nella seconda parte della settimana".

Temperature fino a 27 gradi per il primo maggio

Le condizioni climatiche faranno aumentare le temperature, con picchi molto oltre le medie stagionali: "La massa d'aria che arriva sull'Europa e sull'Italia – spiega ancora Galbiati – è già molto calda di per sé perché è dieci gradi oltre la media. L'aria che arriva ha caratteristiche quasi estive e sicuramente anomale per la stagione. In Nord Italia soprattutto, in Lombardia in particolare, avremo temperature da inizio estate con valori tra i 6 e gli 8 gradi oltre la media. A Milano, la temperatura crescerà di quasi un grado al giorno arrivando tra venerdì e sabato alle giornate più calde, anche con 26 o 27 gradi. Temperature proprio da inizio estate".

Non si può parlare ancora di un caldo secco come quelli di pieno periodo estivo, perché, chiarisce l'esperto, "un po' di nuvolosità potrebbe formarsi in montagna e questo vuol dire che non è proprio un caldo desertico". Si può parlare invece di "un clima asciutto, nel senso che con l'alta pressione non si formeranno nuvolosità nella pianura e sicuramente non pioverà".