video suggerito

Caldo estivo in settimana e piogge nel weekend: le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno a Milano e in Lombardia Gli ultimi giorni di questa settimana, tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio, si preannunciano caldi e con temperature quasi estive per l’arrivo dell’alta pressione dall’Africa. A partire da sabato 31 maggio, però, a Milano e in Lombardia il tempo potrebbe peggiorare, con rovesci pomeridiani soprattutto su Alpi e Prealpi che porteranno tempo instabile per il 2 giugno. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tempo soleggiato e temperature quasi estive in arrivo a Milano e in Lombardia per la prima parte del il ponte del 2 giugno, la festa della Repubblica Italiana. Ma la stabilità concessa verso la fine della settimana dall'alta pressione non durerà a lungo: già a partire dal pomeriggio di sabato, infatti, potrebbe arrivare qualche pioggia a guastare la festa.

Alta pressione e aumento delle temperature: le previsioni meteo per il fine settimana

Per quanto riguarda gli ultimi giorni di questa settima, attorno a giovedì 29 e venerdì 30 maggio, i dati confermano l'avanzata dell'alta pressione con l'arrivo, quindi, di buone condizioni meteo. "Si tratta di un'alta pressione di matrice africana – spiega Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert – quindi accompagnata da una massa d'aria piuttosto calda già presente sulla penisola iberica e ora in arrivo verso il nord Italia. Questa porterà condizioni di tempo estive: a Milano le temperature arriveranno a toccare anche 29 gradi. Valori sicuramente estivi come temperature massime, mentre le minime all'alba si avvicineranno ai 19/20 gradi".

Possibili piogge e rovesci per il Ponte del 2 giugno

A partire da sabato, però, l'alta pressione si sposterà verso il centro-sud Italia con qualche nuvola e possibili piogge pomeridiane soprattutto domenica 1 e lunedì 2 giugno: "Al nord – spiega ancora Abelli – potremmo subire gli effetti di alcune perturbazioni che passeranno oltre le alpi, in Europa centrale, ma porteranno un po' di nubi anche sul nord Italia. Nuvole che, soprattutto nelle ore pomeridiane, potrebbero essere accompagnate da brevi scrosci di pioggia soprattutto su Alpi e Prealpi. Potrebbe esserci anche qualche breve fase sull'alta pianura, ma Milano dovrebbe essere solo sfiorata".