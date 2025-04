video suggerito

Che tempo farà a Milano e in Lombardia per venerdì 25 aprile: le previsioni meteo Il meteo per il 25 aprile a Milano e in Lombardia si preannuncia soleggiato e con temperature primaverili tra i 20 e i 24 gradi. Nei giorni precedenti, invece, tra mercoledì 23 e giovedì 24, le nuvole potrebbero portare qualche pioggia, specialmente sul capoluogo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Buone notizie per i vacanzieri del 25 aprile: a Milano e in Lombardia ci attende infatti una festa della Liberazione con un tempo soleggiato e temperature primaverili. Prima però dovremo sopportare una fase di tempo che tra mercoledì 23 e giovedì 24 si preannuncia instabile, con il pericolo anche di qualche pioggia, se non addirittura di un temporale su Milano.

Instabilità diffusa e rischio temporali, le previsioni meteo per i giorni prima di venerdì 25 aprile

Già a partire da mercoledì 23 aprile, in particolare, sono attesi i primi peggioramenti, come spiega a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert: "Mercoledì il tempo diventa più instabile: tra tardo pomeriggio e sera a Milano è possibile un rovescio, forse anche un temporale". Ma la pioggia non sembra destinata a durare a lungo, con i primi miglioramenti già a partire da giovedì 24 aprile: "Giovedì torna di nuovo più tranquillo – continua l'esperto – poco nuvoloso".

Le previsioni meteo per il 25 aprile: tempo stabile e soleggiato

Nuvole e temporali dovrebbero definitivamente diradarsi venerdì 25 aprile, la Festa della Liberazione, con una giornata soleggiata e con temperature nella media primaverile: "Venerdì 25 aprile – spiega Galbiati – il tempo sembra stabile, quindi una giornata abbastanza soleggiata, con poche nuvole. Lo stesso vale anche per sabato. Non dovrebbero esserci sorprese, ma non essendoci proprio un'alta pressione così efficace, sarebbe meglio tenere d'occhio le previsioni aggiornate".

Anche le temperature sembrano prospettare per il 25 aprile una giornata di piena primavera: "Le temperature non cambiano granché – conclude l'esperto – ci sarà qualche grado in meno probabilmente venerdì 25, però restiamo sempre tra i 20 e i 24 gradi. Quindi temperature decisamente primaverili".