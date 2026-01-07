Le metro a Milano potrebbero restare aperte fino alle 2 nei weekend anche dopo le Olimpiadi invernali 2026

Per il momento il prolungamento dell’orario della metro nei weekend è ancora soltanto un’ipotesi. La sperimentazione verrà fatta durante le Olimpiadi.

Il Comune di Milano intende prolungare l'orario della metropolitana: fino alle 2 di notte nei weekend. Al momento si tratta solo di un'intenzione e di un'ipotesi, ancora da valutare. Intanto, come riportato sui propri social dall'assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, una prima sperimentazione si terrà in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio.

Il 18 dicembre scorso è stato infatti approvato un potenziamento del trasporto pubblico in vista delle Olimpiadi "con l’obiettivo – scrive Censi – di spostare il maggior numero possibile di persone sui mezzi pubblici senza mettere sotto pressione la vita quotidiana della città. In questo quadro sperimenteremo il prolungamento dell’attività delle metropolitane fino alle 2, una scelta pensata per raccogliere dati reali su utilizzo, gradimento e impatto sulla manutenzione, così da valutare in modo serio la possibilità di rendere questa misura stabile nei weekend anche dopo le Olimpiadi".

Come spiegato a Fanpage.it da fonti del Comune, l’estensione dell’orario non sarà automatica né definitiva. Prima di prendere una decisione definitiva il Comune intende valutare diversi fattori: il gradimento da parte dei cittadini, le tratte più utilizzate, i costi e l’impatto sulla manutenzione delle linee. Solo dopo questa sperimentazione si potrà capire se l’apertura notturna delle metro potrà diventare una "misura stabile nei weekend".

Di un possibile orario più lungo delle metro, soprattutto nel weekend – il venerdì e il sabato sera – se ne parla da anni ed è al centro del dibattito pubblico milanese. Giovani, studenti e lavoratori del settore notturno chiedono da tempo un servizio più esteso, in linea con le grandi città europee. Le Olimpiadi potrebbero dunque rappresentare l’occasione per trasformare una misura temporanea in una riforma strutturale della mobilità urbana.