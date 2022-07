Le due condanne per violenza sessuale e la complicità della moglie: “Omar Confalonieri è pericoloso” Nella motivazione delle seconda condanna di violenza sessuale per Omar Confalonieri il giudice ha parlato di “pericolosità sociale”. Ora gli è stata riconosciuta la violenza anche in altri cinque casi, in due con la complicità della moglie.

A cura di Giorgia Venturini

"Servirà una misura di sicurezza di due anni per Omar Confalonieri". Così ha scritto il giudice per l'udienza preliminare di Milano Massimo Baraldo nelle motivazioni della sentenza che ha condannato l'ex agente immobiliare finito in manette lo scorso ottobre per aver drogato con dosi massicce di benzodiazepine marito e moglie e per aver abusato della donna nella casa della coppia. Il giudice ha parlato di "pericolosità sociale": Confalonieri infatti nel 2009 era stato già condannato per lo stesso reato, ma una volta scontata la pena era ritornato a drogare e a violentare le sue vittime. Non ha dunque "preso coscienza" e per questo è necessaria una "misura di sicurezza" di due anni.

Il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori

Non solo: il giudice ha deciso che una volta uscito dal carcere l'ex agente immobiliare dovrà rispettare alcuni divieti tra cui quello di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori. Così come verrà applicata la misura che impone le "restrizioni dei movimenti e della libera circolazione". Il giudice per l'udienza preliminare – Confalonieri ha scelto il rito abbreviato – gli ha anche riconosciuto l'aggravante di aver "agito sotto l'effetto di cocaina", tra l'altro "l'unica giustificazione fornita dall'imputato per il comportamento tenuto".

Anche la moglie indagata

Nello stesso giorno in cui sono state rese pubbliche le motivazioni della condanna di primo grado, per Confalonieri è arrivata ieri lunedì 8 luglio un'altra misura cautelare per il reato di violenza sessuale. Altre cinque donne infatti hanno denunciato l'uomo di averle drogate e violentate. In due casi Confalonieri ha potuto contare anche della complicità della moglie: per lei è stato notificato il provvedimento dell'obbligo di firma per 6 mesi. In particolare, l’analisi dei tabulati telefonici e del contenuto di tutti i dispositivi in uso all’uomo, ha portato all’individuazione ed escussione di oltre 200 donne che negli anni avevano avuto con lui contatti di vario genere.