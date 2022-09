Lavora in giardino e viene punto da un calabrone: muore per shock anafilattico Un uomo di 42 anni di Voghera, in provincia di Pavia, è morto dopo essere stato punto da un calabrone mentre si trovava a fare dei lavori in giardino. Inutile le corsa disperata in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

È stato punto da un calabrone ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. La vittima è un uomo di 42 anni di Voghera, in provincia di Pavia: i fatti sono accaduti nella mattinata di mercoledì 7 settembre quando stava facendo dei lavori nel proprio cascinale. Mentre era impegnato in giardino sarebbe stato punto da un calabrone.

Inutile la corsa in ospedale

L'uomo avrebbe provato a entrare in casa e chiedere aiuto ai famigliare. Una volta in bagno avrebbe tentato di disinfettarsi ma dopo pochi secondi sarebbe caduto a terra. Il 42enne è morto poco dopo molto probabilmente per uno shock anafilattico provocato proprio dal veleno dell'insetto. A trovare l'uomo steso a terra in bagno già privo di sensi sono stati i famigliari. Disperata la chiamata degli operatori del 118 e la cosa in ospedale: l'uomo è arrivato in pronto soccorso a Voghera già in gravissime condizioni. Purtroppo per lui non c'è stato più nulla da fare, è deceduto dopo pochi minuti. Per capire meglio tutte le cause del decesso, è stata disposta l'autopsia sul corpo il prossimo lunedì. Ma al momento l'ipotesi quasi certa è che sia morto per choc anafilattico a causa del morso del calabrone.

Muore un uomo punto da una vespa al Parco delle Cave

Un altro caso in Lombardia era successo lo scorso giugno al Parco delle Cave di Milano. Qui un uomo di 60 anni è morto a seguito del morso di un insetto. Presumibilmente, l'uomo è stato punto da un'apre o da una vespa. L'aculeo dell'animale gli ha provocato uno shock anafilattico che non gli ha lasciato scampo. Anche in questo caso era impegnato nell'orto della zona ed è stato notato a terra da un collega che ha immediatamente allertato il 118. Il centralino dell'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto due ambulanze e un elisoccorso. Purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.