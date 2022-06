Punto da un insetto, va in shock anafilattico e muore: tragedia al Parco delle Cave Tragedia al Parco delle Cave a Milano. Un uomo di 60 anni, Alberto Massimo Rota, è stato punto da un insetto. Il morso ha provocato uno shock anafilattico che non gli ha lasciato scampo.

Tragedia nel pomeriggio di oggi al Parco delle Cave a Milano, il polmone verde della periferia ovest di Milano, dove un uomo di 60 anni è morto a seguito del morso di un insetto. Presumibilmente, l'uomo è stato punto da un'apre o da una vespa. L'aculeo dell'animale gli ha provocato uno shock anafilattico che non gli ha lasciato scampo.

Punto da un insetto, va in shock anafilattico e muore

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 18. L'ortista, che si chiamava Alberto Massimo Rota, è stato notato a terra da un collega che ha immediatamente allertato il 118. Il centralino dell'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto due ambulanze e un elisoccorso. Gli operatori sanitari sono arrivati in pochi minuti ma purtroppo tutti i loro sforzi per rianimare l'uomo sono risultati vani. Per questo motivo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in loco. Con i paramedici del 118 sono arrivati in via Cascina Barocco, sul lato di Baggio del parco, gli agenti della polizia e i vigili urbani di Milano per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

La reazione allergica che porta all'anafilassi

Quando il corpo di un individuo entra in contatto con i cosiddetti allergeni, sostanze a cui è intollerante, il sistema immunitario può sviluppare una ipersensibilità a tali sostanze. La conseguenza peggiore è proprio l'anafilassi, nota anche come shock anafilattico, che porta a una reazione allergica non controllata. Il rilascio di specifici globuli bianchi innesca un serie di eventi sistemici che possono interessare vari organi. Lo shock anafilattico può essere immediato o comparire dopo qualche ora.