Cade dal tetto del capannone e muore, ennesima tragedia sul lavoro in Lombardia

Ennesima tragedia sul lavoro quest'oggi in Lombardia. A Offanengo, in provincia di Cremona, un imprenditore di 59 anni è precipitato dal tetto di un capannone di sua proprietà mentre ci camminava sopra. Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il 59enne Giordano Cicognani, è caduto al suolo a causa di una voragine che si è aperta all'improvviso.

Cade dal tetto del capannone e muore sul colpo, addio all'imprenditore Cicognani

Dopo essere precipitato nel vuoto per cinque metri, il 59enne ha violentemente impattato con il suolo. La caduta non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari del 118 regionale intervenuti sul posto. Dopo alcuni minuti, Cicognani è stato dichiarato deceduto in loco. Sul luogo dell'incidente l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia aveva inviato anche l'elisoccorso, fatto alzare in volo da Bergamo. Purtroppo, il mezzo è tornato alla base senza trasportare il paziente.

Operaio morto schiacciato dai bancali del muletto

Questa mattina a Buccinasco, nel Milanese, un operaio di 52 anni è stato schiacciato dai bancali cadutigli addosso da un muletto. A trovare il suo corpo privo di coscienza è stato un collega che ha immediatamente allertato i soccorsi. Giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimare il 52enne, purtroppo senza fortuna. L'operaio è stato dichiarato deceduto in loco, in via Azalee. Lì sono arrivati anche i tecnici dell'Ats per valutare le misure di sicurezza.