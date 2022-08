È morto un operaio di 52 anni, è rimasto schiacciato da alcuni bancali: il corpo trovato dai colleghi Un operaio di 52 anni è morto dopo che è rimasto schiacciato da alcuni bancali. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 25 agosto, a Buccinasco (Milano).

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ancora un terribile incidente sul lavoro in Lombardia. Nella mattinata di oggi, giovedì 25 agosto, a Buccinasco (Milano) alcuni operai hanno trovato il corpo di un collega, che era in arresto cardiaco, sotto ad alcuni bancali. Hanno quindi allertato il 118: i medici e i paramedici però non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. L'uomo è infatti morto sul colpo.

L'uomo è rimasto schiacciato dai bancali

L'episodio si è verificato in via Azalee al civico 6 intorno alle 5.30. In quella zona si trova un capannone di una società che si occupa di logistica. Dai primi rilievi, sembrerebbe che l'uomo sia rimasto schiacciato dai bancali caduti da un muletto. Sotto choc i colleghi che hanno poi allertato i soccorsi.

Oltre agli operatori sanitari inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Si cercano di capire le cause della morte

In particolare modo si sta cercando di capire se il 52enne – di cui per il momento non si conoscono le generalità – possa aver avuto un infarto prima dell'incidente, finendo così schiacciato dai bancali, o se l'arresto cardiaco sia stato causato proprio dalla caduta dei bancali.

Una volta appresa la causa della morte, qualora dovesse essere accertato che la morte sia stata causata dalla caduta degli oggetti, si provvederà ad accertare anche che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro. Un tema sul quale negli ultimi mesi si discute molto proprio a causa dell'incremento degli incidenti.