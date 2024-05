video suggerito

Latitante da 10 anni per traffico di droga si nascondeva nel Milanese: l’arresto durante un controllo in auto Per un uomo di 50 anni, originario della Bulgaria, sono scattate le manette nel Milanese: 10 anni fa nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura per traffico di sostanze stupefacenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era latitante da oltre 10 anni. Da quando nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura per traffico di sostanze stupefacenti. Ora per un uomo di 50 anni, originario della Bulgaria, sono scattate le manette: la polizia di Stato, in collaborazione con le forze dell'ordine bulgare, lo hanno individuato grazie alle telecamere di video-sorveglianza dei Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.

L'arresto è avvenuto lo scorso giovedì 23 maggio 2024: l'uomo era destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalle autorità Bulgare per traffico di sostanze stupefacenti e lo si cercava da oltre 10 anni. Poi la svolta quando nelle scorse settimane il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha comunicato la possibile presenza del 50enne nel Milanese.

Così gli agenti della Sezione antidroga della Squadra Mobile di Milano si sono attivati subito e si sono messi a fare accertamenti su possibili documenti falsi: l'uomo infatti aveva usato le sue vere generalità in Italia l'ultima volta nel 2009. in quanto con le sue vere generalità l'uomo era stato controllato in Italia per l’ultima volta nel 2009. Alla fine i poliziotti hanno fermato per un controllo l'auto con alla guida il latitante, che si è scoperto poi essere residente a Cinisello Balsamo. Subito hanno capito chi fosse ed è scattato l'arresto: durante le perquisizioni in casa sua sono stati trovati una pistola scacciacani priva di tappo rosso, una carta di identità italiana, una carta di identità bulgara e una patente di guida bulgara. Tutti documenti falsi. Dopo tutte le verifiche del caso non c'erano più dubbi: l'arrestato era il ricercato da oltre 10 anni.