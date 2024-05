Sequestrati più di 20 kg di droga provenienti dall’Albania e destinati al mercato milanese: tre arresti

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

La droga albanese sequestrata dalla Polizia di Stato di Milano (foto della Polizia)

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano e due cittadini albanesi per detenzione di droga ai fini di spaccio. I due soggetti est europei avevano consegnato all'italiano due sacchi contenenti eroina e cocaina provenienti dall'Albania. La destinazione era il mercato della droga milanese. In particolare, osservando gli spostamenti dello spacciatore italiano, sembra che la vendita della sostanza stupefacente avvenisse nelle zone di Loreto, Crescenzago, Lambrate e Forlanini.

Come veniva trasportata la droga dall'Albania a Milano

Gli uomini tratti in arresto sono un 31 enne italiano e due cittadini albanesi di 42 e 39 anni. La Squadra investigativa del Commissariato Garibaldi-Venezia è stata in grado di individuarli durante un'indagine finalizzata allo spaccio di droga. Hanno scoperto che il 31enne italiano usava il suo appartamento a Lainate (Milano) come "deposito" per le sostanze. Quando domenica scorsa, il 19 maggio, gli agenti l'hanno visto uscire di casa, prendere l'auto e dirigersi verso Varese, hanno deciso di seguirlo.

Lo spacciatore si era fermato nel piazzale Kennedy, cioè l'area adibita alla sosta dei pullman provenienti dall'Albania. È in quel momento che i carabinieri hanno visto due uomini albanesi (il 39enne e il 42enne successivamente arrestati) passare due grandi buste bianche all'italiano che, prontamente, le ha caricate in macchina posizionandole nel vano della ruota di scorta del portabagagli. Poi, è ripartito, ignaro di essere seguito dagli agenti.

L'arresto dei tre uomini e le zone milanesi di spaccio

A Cerro Maggiore, però, è stato fermato e i poliziotti hanno sequestrato la sostanza stupefacente: si trattava di 20 panetti contenenti circa 23 kg di cocaina e 6 panetti di eroina, per un totale di 3,5 kg. Tutta questa droga era destinata al mercato milanese. Analizzando gli spostamenti dello spacciatore italiano e controllando il suo cellulare, pare che le zone di vendita fossero quelle di Loreto, Crescenzago, Lambrate e Forlanini.

Il cittadino italiano è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, mentre i due cittadini albanesi sono stati portati nella casa circondariale di Varese.