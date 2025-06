video suggerito

Latitante catturato dopo un anno di ricerche, si nascondeva nell'armadio della compagna: arrestato I Carabinieri di Bergamo hanno rintracciato e arrestato un 32enne che risultava latitante da più di un anno. L'uomo doveva scontare una pena di 3 anni e 9 mesi per due rapine. I militari lo hanno trovato nell'appartamento della sua compagna, nascosto all'interno di un armadio.

Ieri mattina i Carabinieri di Bergamo sono riusciti a rintracciare e catturare un 32enne che risultava ricercato da più di un anno per scontare la pena per due rapine commesse nel 2013 e nel 2016. I militari l'hanno trovato durante la perquisizione di un appartamento di Azzano San Paolo, nella Bergamasca: si nascondeva all'interno di un armadio della camera da letto. Le forze dell'ordine sono riuscite a localizzarlo dopo che nelle scorse settimane l'uomo ha commesso altri reati per i quali è stato denunciato.

Il 32enne era ricercato da tempo, a partire dall'8 aprile 2024, quando è stato emesso un provvedimento restrittivo a suo carico dopo che l'uomo era stato condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per due rapine commesse tra il 2013 e il 2016. L'arresto invece risale all'alba di ieri, lunedì 9 giugno: il ricercato si trovava temporaneamente nella casa di Azzano San Paolo, dove era ospite presso la compagna. Quando i militari sono intervenuti, la donna ha tentato di sviare le ricerche riferendo che in casa non era presente nessun altro. Solo dopo una perquisizione più approfondita, l’uomo è stato trovato mentre si nascondeva all’interno di un armadio della camera da letto.

I carabinieri sono riusciti a risalire alla sua posizione perché nelle scorse settimane il 32enne è stato denunciato per altri reati e le informazioni raccolte durante gli esposti hanno consentito di localizzarlo nell'abitazione della compagna. Il latitante è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Bergamo, dove sconterà la condanna.