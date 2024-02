Lascia l’auto in divieto di sosta per correre in bagno e prende la multa: “Tolleranza zero” Un automobilista è stato subito multato per aver lasciato l’auto in divieto di sosta e correre nel bagno del bar: i vigili lo hanno subito sanzionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Aveva lasciato la sua auto sulle strisce della corsia riservata al bus per entrare nel bagno di un bar. Pochi secondi dopo quando è uscito si è trovato subito il pubblico ufficiale che gli faceva la multa. È successo a Ponte Chiasso, a pochi metri dalla dogana. Stando a quanto riportato dalla provincia di Como, l'uomo ha spiegato che non riusciva più a resistere e ha lasciato l'auto appena ha potuto per correre in bagno. Non poteva fare diversamente nonostante avesse cercato a lungo, come avrebbero visto alcuni testimoni, un parcheggio nelle vicinanze. Ora dovrà pagare una multa da 60 euro, poteva essere più cara se non avesse saldato subito il conto.

I residenti della zona spiegano che da qualche tempo c'è una grande attenzione da parte della polizia locale. Soprattutto dopo che il sindaco di Como Alessandro Rapinese più volte ha chiesto il pugno duro: tantissimo multe sono state staccate in città. Tuttavia è stata notata una particolare attenzione per le auto con le targhe svizzere. Ma il primo cittadino a TeleTicino tiene a precisare: "Non è uno scandalo, faremmo lo stesso con le altre targhe straniere. Sono sicuro che tra gli svizzeri vi sia un plauso per questa vicenda, perché voi avete una città confinante che è seria, precisa e puntuale come appunto un orologio svizzero".