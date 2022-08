Lascia i bambini da soli per ore a casa della sorella assente: scoperti da una pattuglia di passaggio La madre, una cinquantenne di Saronno, ha lasciato i figli di 7 e 11 anni a casa della sorella assente: i piccoli sono rimasti ore da soli. A scoprirli, una pattuglia della polizia di passaggio.

Foto della polizia di Stato.

Doveva sbrigare alcune commissioni, e per questo ha lasciato i figli di 7 e 11 anni a casa della sorella. Solo che la sorella non c'era: era a Milano per lavoro, e sarebbe rincasata solo la sera tardi.

Scoperti soli nell'appartamento da una pattuglia della polizia locale di passaggio, che si trovava nella palazzina per svolgere alcuni controlli, i due bambini erano soli da ore: è stata così denunciata per abbandono di minore la madre, una cinquantenne di Saronno. Se sarà riconosciuta colpevole, la donna rischia l’arresto e la reclusione fino a 5 anni.

Lo spettro di Diana, la bambina abbandonata a Milano

Un tema, quello dei piccoli lasciati soli in casa, che in questo momento storico scuote le coscienze più che mai. Brucia ancora infatti il ricordo della recente vicenda di Diana, la piccola di 18 mesi che a metà luglio è stata abbandonata dalla madre per una settimana nella sua casa di Ponte Lambro, periferia est di Milano.