Cosa rischia la donna che ha lasciato per ore i figli piccoli a casa da soli La donna che ha lasciato da soli a casa della sorella i suoi due figli di 7 e 11 anni ora è stata denunciata per abbandono di minori e rischia una pena fino a cinque anni di reclusione.

È stata denunciata per abbandono di minori e dovrà attendere la chiusura delle indagini a suo carico la donna che ha lasciato da soli a casa della sorella i suoi due figli di 7 e 11 anni. La sorella si trovava tutto il giorno al lavoro a Milano mentre lei era impegnata in alcune commissioni in zona Saronno, in provincia di Varese. Agli inquirenti dovrà rispondere di abbandono di minori: ora la donna rischia una pena fino a 5 anni di carcere.

I piccoli lasciati da soli nell'appartamento della zia

I fatti risalgono a qualche giorno fa: la madre, una 50enne di Saronno, aveva lasciato i figli piccoli in casa per ore da soli. A trovare i bambini sono stati alcuni agenti della polizia locale intervenuti nello stesso condominio dell'appartamento della zia dei piccoli per effettuare dei semplici controlli. Una volta capita la situazione, gli agenti hanno trovato a rintracciare la madre: tornata nell'appartamento la donna è stata denunciate per abbandono di minori. Nei suoi confronti sono partiti tutti gli accertamenti del caso.

Cosa prevede il reato di abbandono di minori

Ma cosa rischia una madre che lascia soli i propri figli piccoli in casa? Cosa prevede il Codice Penale? La madre che abbandono il proprio bambino, anche solo per poco tempo, senza prendere precauzioni per garantire adeguata sorveglianza e creando dunque situazione di potenziale pericolo per il minore, commette il reato di abbandono di minore. Secondo l'articolo 591 del Codice Penale prevede per "chiunque abbandoni una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura" dai sei mesi fino ai cinque anni di reclusione.