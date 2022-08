Cosa stava facendo la madre che ha abbandonato per ore a casa da soli i figli di 7 e 11 anni Stava sbrigando delle commissioni la madre dei due figli di 7 e 11 anni lasciati in casa da soli per ore: sono stati trovati per caso da alcuni agenti di polizia locale che hanno fatto scattare la denuncia per abbandono di minori.

A cura di Giorgia Venturini

Dovrà rispondere di abbandono di minori la donna che ha lasciato a casa da soli i figli di 7 e di 11 anni. Li aveva lasciati a casa della sorella, solo che la sorella non c'era. Sarebbe tornata a casa tardi da Milano dove lavorava tutto il giorno. I bambini sono stati quindi da soli ore ore in casa sua mentre la madre era impegnata in alcune commissioni.

A scoprire i piccoli sono stati due agenti di polizia

A trovare per puro caso i due bambini sono stati alcuni agenti della polizia locale che si trovavano nel palazzo per effettuare dei controlli. Sono immediatamente intervenuti quando ad aprire loro la porta di un appartamento di Saranno sono stati i due piccoli. Subito così i poliziotti hanno cercato di rintracciare la madre, una 50enne sempre del paese in provincia di Varese, e hanno fatto scattare la denuncia per abbandono di minori. Rischia una pena di reclusione fino a 5 anni.

Diana abbandonata a casa da sola e morta di stenti

La denuncia arriva poche settimane dopo la morte della piccola Diana, la bimba di 18 mesi lasciata a morire di stenti dalla madre Alessia Pifferi che l'aveva lasciata da sola per sei giorni. La donna è accusata di omicidio volontario: dal carcere è ancora confusa e chiede della piccola. "Un sacco di persone vorrebbero contattarla e aiutarla nella sua solitudine. Questa persona è sola. Un conto è il reato, un conto la persona umana", spiega l'avvocata Solange Marchignoli, che difende la donna insieme al collega Luca D'Auria. Dal giorno dell'arresto infatti la Pifferi non ha mai ricevuto nessuna chiamata, né da parte della famiglia né da parte del compagno. La madre dell'indagata ha sempre ribadito: "Mia figlia è un mostro, per me non esiste più".