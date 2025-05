video suggerito

Lancia benzina addosso a tre carabinieri e si avvicina a loro con l'accendino in mano: 45enne arrestato I carabinieri hanno arrestato un 45enne a Villanova Sillaro (Lodi) per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo avrebbe spruzzato contro i militari benzina e si sarebbe avvicinato a loro con un accendino in mano.

A cura di Enrico Spaccini

Un 45enne è stato arrestato nelle scorse ore a Villanova Sillaro (in provincia di Lodi) con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Stando a quanto riferito dai carabinieri della Stazione di Borghetto Lodigiano, l'uomo avrebbe spruzzato benzina da una bottiglia contro tre militari e si sarebbe avvicinato a loro con un accendino in mano. Due settimane fa lo stesso 45enne era stato trovato con un flacone di acido muriatico nei pressi del Fierone di Maggio a Sant’Angelo. Il gip del Tribunale di Lodi ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Una pattuglia dei carabinieri era intervenuta in un bar della piazza centrale della frazione Bargano di Villanova Sillaro per la segnalazione di una lite fra più persone. Là i militari si sarebbero ritrovati davanti un 45enne, di nazionalità marocchina e residente in paese, con una bottiglia in mano. I carabinieri lo avrebbero riconosciuto, ricordandosi che l'uomo era sottoposto da 15 giorni all'obbligo di firma in caserma perché era già stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l'accusa, in occasione del Fierone di Maggio a Sant’Angelo era ubriaco, avrebbe infastidito i passanti in centro e avrebbe litigato con la polizia locale. Bloccato dagli agenti, era stato trovato in possesso di una bottiglia di acido muriatico.

Per questo motivo, quando i militari hanno visto che in mano teneva un'altra bottiglia, gli hanno chiesto di svuotarla a terra. A quel punto, però, il 45enne avrebbe spruzzato il contenuto del flacone, che era benzina, addosso ai tre carabinieri e si sarebbe avvicinato a loro con un accendino in mano. L'uomo è stato bloccato, ma sarebbe nata una colluttazione che ha provocato diverse contusioni ai militari in servizio. Alla fine, il 45enne è stato arrestato e, su disposizione del gip, condotto in carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.