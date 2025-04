video suggerito

Lancia liquido infiammabile sulla fidanzata e le dà fuoco con un accendino: arrestato 37enne Il Tribunale di Monza ha convalidato il fermo di un 37enne che negli scorsi giorni è stato arrestato dai Carabinieri di Sesto San Giovanni dopo che aveva gettato del liquido infiammabile sulla ex fidanzata e le aveva dato fuoco con un accendino. La donna è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 40 giorni per le ustioni riportate.

Foto di repertorio

Questa mattina il giudice del tribunale di Monza ha convalidato il fermo di un 37enne che negli scorsi giorni ha gettato del liquido infiammabile addosso alla fidanzata e poi le ha dato fuoco con un accendino. Dopo l'aggressione, l'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni, mentre la donna ha riportato gravi ustioni sul corpo ed è stata dimessa dall'ospedale Niguarda di Milano con una prognosi di quaranta giorni.

L'accaduto risale alla notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile, quando il 37enne, ubriaco, al culmine di una discussione con la fidanzata, le ha lanciato addosso del liquido infiammabile e le ha dato fuoco con un accendino per poi darsi alla fuga. I Carabinieri della stazione di Sesto San Giovanni erano intervenuti su segnalazione del numero unico 112 e dopo alcuni accertamenti avevano fermato il 37. L'uomo, indiziato per tentato omicidio, era stato accompagnato al carcere di Monza, dove è rimasto fino alla convalida del fermo di questa mattina e dove rimarrà in custodia cautelare in attesa della decisione del giudice sull'eventuale rinvio a giudizio.

Subito dopo l'aggressione, la donna era stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'avevano trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Qui era stata ricoverata in gravi condizioni a causa delle ustioni riportate, per le quali negli scorsi giorni è stata dimessa con una prognosi di quaranta giorni.