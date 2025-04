video suggerito

Lago di Lecco: sub di 63 anni muore al “cimitero delle macchine” Si chiamava Adriano Colombo ed è morto a seguito di un malore nel lago di Lecco. Il 63enne si è immerso nell’area del “cimitero delle macchine”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Milano

Un tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi – sabato 5 aprile – in località Moregge al Moregallo di Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Qui un subacqueo di 63 anni è stato colto da un malore mentre effettuava un'immersione. Sul posto sono giunti i soccorsi con le ambulanze del soccorso Bellanese e dei volontari di Calolziocorte, l'automedica da Lecco, elicotteri da Como e da Milano e i vigili del fuoco da Lecco. La vittima si chiamava Adriano Colombo, residente a Albiate in Monza Brianza.

Trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza, le condizioni dell'uomo sono apparse da subito gravi. Nonostante gli sforzi dei medici l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Nessuna conseguenza per l'altro subacqueo che era sceso con la vittima dell'incidente. I due amici si erano immersi per raggiungere il cosiddetto "cimitero delle macchine", ovvero quel tratto di acque profonde dove venivano gettate le auto da dismettere.

Il Moregallo si conferma una località particolarmente insidiosa per gli appassionati di immersione: in diciotto mesi, tra l'ottobre del 2022 e il marzo 2025 sono morti cinque subacquei. Nonostante gli allarmi del comune e gli inviti a evitare le immersioni queste continuano in questo tratto del Lago di Lecco.