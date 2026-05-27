È stato ritrovato il corpo dell’alpinista Mario Conti: il Ragno di Lecco era scomparso da quasi 3 anni

Mario Conti risultava disperso dal 14 novembre 2023. L’alpinista 79enne, membro dei Ragni di Lecco, non era rientrato da un’escursione nei boschi della Valtellina.

Mario Conti

Sono stati ritrovati, e riconosciuti, i resti di Mario Conti, l'alpinista dei Ragni di Lecco che risultava scomparso dal 14 novembre 2023. Il 79enne era uscito di casa per un'escursione nei boschi nella zona di Mossini sul monte Cassandre (in provincia di Sondrio) e non era più rientrato. A dare la notizia del ritrovamento avvenuto questa mattina, mercoledì 27 maggio, sono stati i colleghi dei Ragni. Il corpo di Conti è stato notato per caso da un escursionista in una scarpata a circa due chilometri dalla sua abitazione. "È difficile dire quali emozioni questa notizia susciti in tutti noi. Sicuramente rinnova il senso di tristezza e di mancanza, per una perdita che mai si potrà colmare ma, per altri aspetti, rappresenta anche la chiusura di un cerchio, la fine di un tempo sospeso tra angosce, dubbi e domande senza risposta", hanno scritto su Facebook gli alpinisti.

Conti, chiamato anche "Mariolino" o "Zenin", il 13 gennaio 1974 insieme ai Ragni conquistò per primo la vetta in cordata del Cerro Torre in Patagonia, una delle montagne più complesse da scalare. Poi ancora nel 1975 scalò il Lhotse sull'Himalaya, guidò altre tre spedizioni in Patagonia e nel 2002 una sulla Garet il Djenour in Algeria.

Classe 1944, di Conti si era persa ogni traccia il 14 novembre 2023, dopo il suo mancato rientro a casa da una passeggiata nei boschi sopra Sondrio, in Valtellina, dove abitava. Per mesi il Soccorso Alpino, la guardia di finanza, i vigili del fuoco, la Protezione civile e gli stessi soci dei Ragni di Lecco hanno lavorato alla ricerca di una traccia di dove potesse essere finito il 79enne. Poiché le operazioni non avevano portato ad alcun risultato utile, le ricerche erano state sospese.

Sono stati i Ragni a comunicare con un post pubblicato su Facebook il ritrovamento dei resti di Conti avvenuto la mattina del 27 maggio 2026, due anni e mezzo dopo la scomparsa. "È avvenuto casualmente, ad opera di un escursionista", si legge: "È difficile dire quali emozioni questa notizia susciti in tutti noi. Quello che di certo sappiamo è che Mario è sempre stato qui, accanto a noi, e lo è ancora, perché ancora e sempre presenti sono la sua amicizia, il suo legame indissolubile con il Gruppo, e gli insegnamenti che ha trasmesso alle giovani generazioni dei Ragni".