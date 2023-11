Ancora disperso l’alpinista Mario Conti: il soccorso alpino lo cerca da una settimana Mario Conti, l’alpinista di 79 anni, è ancora disperso sulle montagne di Sondrio verso la Valmalenco dallo scorso martedì 14 novembre. Il soccorso alpino fa sapere che “rimodulerà le forze in campo e le strategie da perseguire”.

A cura di Giorgia Venturini

Mario Conti (foto da Orobie.it)

Il soccorso alpino è pronto a cambiare le strategie da seguire per cercare Mario Conti, l'alpinista di 79 anni disperso sulle montagne di Sondrio verso la Valmalenco dallo scorso martedì 14 novembre. "Il gruppo di ricerca – fa sapere in una nota il soccorso alpino – nelle prossime ore rimodulerà le forze in campo e le strategie da perseguire".

Le zone nei dintorni della frazione Mossini di Sondrio e le aree verso la Valmalenco sono state perlustrate tutti questi giorni ma purtroppo senza alcun esito. Sul campo erano impegnati il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con le Delegazioni Valtellina – Valchiavenna, competente per territorio, con il supporto della XIX Lariana, la squadra regionale con l’impiego di unità cinofile e droni. Sul posto anche il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, il Gruppo Ragni di Lecco, di cui l’alpinista faceva parte, oltre al Comune di Sondrio e a numerosi amici e conoscenti dell’uomo.

Anche martedì 14 novembre, come ogni giorno, il 79enne era uscito di casa per una passeggiata, ma non era più tornato. A lanciare l'allarme era stata sua moglie intorno alle 18 preoccupante nel non veder tornare il marito. Le ricerche erano scattate subito. Conti era uscito senza portare il cellulare con sé, quindi non era stato possibile rintracciarlo con le frequenze del dispositivo. Alle operazioni stanno partecipando anche i Maglioni Rossi del gruppo Ragni di Lecco, il gruppo alpinistico di cui Conti fa parte dal 1969. Ora però dopo giorni sono state sospese per dare