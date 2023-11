Sospese le ricerche dello scalatore Mario Conti, ma gli amici non si arrendono: “Portiamolo a casa” Per Mario Conti, l’alpinista dei Ragni di Lecco scomparso dopo esser uscito dalla sua casa di Mossini, in Valtellina, sono state sospese le ricerche: la moglie e gli amici non si arrendono e cercano volontari che li possano aiutare.

Sono state sospese le ricerche del 79enne Mario Conti, l'alpinista dei Ragni di Lecco scomparso dopo esser uscito dalla sua casa di Mossini, in Valtellina, per andare a fare una passeggiata. Dal 14 novembre 100 persone hanno setacciato tutto il territorio della zona ma dell'uomo non ci sono tracce. I suoi amici, tra cui i membri che come Conti fanno parte dell'associazione alpinista i Ragni di Lecco, non si arrendono. Sperano di trovare il prima possibile lo scalatore. Intanto il soccorso alpino fa sapere che la decisione di sospendere le ricerche massive e rimodularne è stata presa stando a quanto è stato fatto nella prima settimana.

La moglie Serena Fait è invece intervenuta alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" per diffondere la foto del marito: la donna ha spiegato che Mario Conti era uscito di casa indossando scarpe da ginnastica nere, pantaloni termici blu e gilet nero. Cosa gli sia successo resta ancora un mistero: Conti potrebbe essere in difficoltà. Non ha con sé il telefono, quindi nel caso non è riuscito a chiamare i soccorsi. Doveva essere una passeggiata in zona quindi non ha portato con sé neanche i documenti: fondamentali sono le sue foto che stanno circolando sui social e in rete.

Certo è che il 79enne è un esperto alpinista. Alle spalle ha numerose spedizioni in montagna, anche in territori extraeuropei: prima tra tutte la scalata al Cerro Torre in Patagonia. Le montagne di casa sua poi le conosceva benissimo.

La famiglia e gli amici, tramite un post Facebook del Club Alpino Italiano Sezione Valtellinese, cercano volontari per le ricerche: "La famiglia di Mario ci fa sapere che chi fosse disponibile a dare una mano nelle ricerche può prendere contatti con Davide Della Marianna (3298062942), che sta coordinando le operazioni, e con Serena Fait (3337142384), compagna di Mario".