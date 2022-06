Lady Oscar invade la stazione della metropolitana Duomo di Milano: la trovata pubblicitaria Lady Oscar invade la metropolitana Duomo di Milano all’alba del Pride Month durante il quale si celebra la comunità lgbtq+.

La metropolitana di piazza Duomo è invasa da poster di Lady Oscar. Il manga giapponese che ha trovato le sue fortune in Italia grazie alla messa in onda su Italia Uno, è l'elemento centrale della nuova campagna pubblicitaria del brand Max&Co. La nota griffe ha voluto celebrare i 50 anni di vita del personaggio realizzando una capsule collection dal nome #TheLadyIsBack. La protagonista del manga è considerata un simbolo per la comunità lgbtq+.

Lady Oscar invade la metropolitana Duomo di Milano

L'eroina francese è "nata" infatti il 21 maggio 1972. Il primo numero la vedeva protagonista ne "Le rose di Versailles". Come riportato da Vanity Fair, però, l'anniversario di Lady Oscar non è la sola "scusa" per celebrarne il personaggio e lanciare la campagna pubblicitaria. Infatti, proprio in questi giorni si sta per festeggiare il Pride Month, un evento a sostegno della comunità lgbtq+ che durerà per tutto il mese di giugno.

Simbolo dei diritti della comunità lgbtq+

Lady Oscar è considerata da molti il primo esempio televisivo e non di personaggio no-gender, rendendola la paladina dei diritti della comunità in quanto il ruolo dipintole addosso non apparteneva a quello della donna dell'Ottocento. Se da un lato nella versione italiana Lady Oscar è sempre stata chiamata al femminile, nella versione originale in giapponese non è mai stato così. Inoltre, in alcuni passaggi del fumetto si evince come tra Oscar e Maria Antonietta d'Austria possa non esserci solo una semplice amicizia, anche se entrambe si innamorano del conte Hans Axel Von Fersen.