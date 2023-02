Ladro sorpreso a rubare 14 euro da un distributore automatico: in tasca le chiavi di un’auto di lusso I carabinieri hanno arrestato un malvivente che aveva appena rubato monete da un distributore automatico. I militari hanno scoperto anche che la macchina che guidava era stata rubata pochi giorni fa.

A cura di Giorgia Venturini

Un ladro è stato sorpreso mentre rubava le monete dal distributore automatico di un'azienda in Brianza. Ad allertare i carabinieri di Desio è stato un residente della zona che ha segnalato l'uomo nella ditta che si occupa di pneumatici. Subito i militari si sono precipitati sul posto e hanno trovato il malvivente che provava a scappare con il ricavato del furto: 14 euro in monete rubati dai distributori di snack e bevande.

Stando alla ricostruzione dell'intervento dell'Arma, i militari sono stati allertati a raggiungere immediatamente l'azienda bersaglio del furto. I militari con le torce in mano hanno sorpreso l'uomo che, alla vista delle divise ha tentato di fuggire facendo però cadere monetine ovunque.

Il ladro guidava un'auto rubata

Il fuggitivo però non è riuscito a fare molta strada perché i carabinieri sono stati più veloci di lui. Il malvivente ha subito ammesso di aver poco prima svuotato i distributori automatici. A questo punto i militari dell’arma hanno raccolto tutti i soldi che il ladro aveva perso durante la fuga, circa quattordici euro. Nelle tasche dei pantaloni hanno trovato anche la chiave di una Mercedes che sicuramente non poteva essere di proprietà del malvivente. Così i carabinieri si sono messi alla ricerca della costosa auto, riuscendo a trovarla parcheggiata poco distante: dagli accertamenti è emerso che la macchina era stata rubata lo scorso 12 febbraio da un imprenditore di Monza, in zona Giussano.

All’interno dell'auto i militari hanno trovato materiale da scasso, effetti personali del malvivente e la somma di 90 euro sicuramente asportata in qualche altro distributore automatico. Soldi e macchina sono stati consegnati ai legittimi proprietari. Le indagini dei carabinieri stanno proseguendo per capire quali altri furti sono stati commessi dal malvivente. Intanto per il ladro sono scattate le manette.