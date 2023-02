Tenta il furto in una scuola ma si dimentica delle elezioni: arrestato dai carabinieri presenti al seggio Un ladro è stato sorpreso a rubare cibo dal frigorifero di una scuola di Carate Brianza: l’istituto in questi due giorni è sede elettorale, l’uomo quindi è stato subito fermato dai carabinieri presenti al seggio.

A cura di Giorgia Venturini

Pensava di mettere a segno il furto in una scuola senza essere sorpreso da nessuno. Un ladro di Carate Brianza, provincia di Monza e Brianza, si era però dimenticato che alle 22 di ieri lunedì 13 febbraio erano ancora in corso le elezioni regionali e la scuola che aveva scelto per il furto era proprio la sede di un seggio. A scoprire quindi il ladro sono stati subito i carabinieri presenti al seggio: per un uomo di 35 anni così sono scattate la manette.

Il ladro ha rubato il cibo dal frigorifero

Nel dettagli, l'accaduto è avvenuto all'Istituto Comprensivo Statale “G.D. Romagnosi” di Carate Brianza. Qui in tarda serata i carabinieri di presidio ai seggi elettorali hanno sentito dei rumori provenire dal piano interrato della scuola dove si trova la mensa. Subito è scattata la richiesta di rinforza in caserma.

I militari si sono subito accorti di una porta lasciata aperta e di un uomo che nella penombra si stava allontanando speditamente sul marciapiede lungo il muro esterno della scuola. L'uomo, un 35enne senza fissa dimora, è stato fermato dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di una busta della spesa con all'interno vari generi alimentari freddi, come appena prelevati da un frigorifero.

L'uomo è un senza fossa dimora

Il 35enne ha confessato di essere entrato a scuola e di aver rubato diversi pezzi di formaggio e altro, dal valore complessivo di 200 euro. L'uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Il 35enne solo pochi giorni fa aveva tentato un altro colpo: si era introdotto all’interno di una ditta, aveva forzato dei distributori automatici per prelevare delle monete. Durante questo tentato furto si era ferito lasciando vistose tracce di sangue. Anche allora era scattata la denuncia dei carabinieri.