Ladri rubano rolex e gioielli a casa di Eiko Koga, presidente Mitsubishi Italia: il colpo vale 250mila euro Il 56enne giapponese Eiko Koga, nonché presidente e Ceo di Mitsubishi Italia, è stato derubato: i ladri hanno portato via rolex e gioielli da 250mila euro.

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I ladri mettono a segno un colpo da almeno 250mila euro al quadrilatero della moda a Milano. Il furto è avvenuto all'interno di un palazzo ottocentesco con un ingresso nella centralissima via della Spiga e via Senato: l'appartamento preso d'assalto è quello del 56enne giapponese Eiko Koga, nonché presidente e Ceo di Mitsubishi Italia. I ladri ci hanno impiegato un paio d'ore nel pomeriggio di ieri domenica 3 dicembre per svaligiarlo. Alla fine il bottino che sono riusciti a prendere ammonta a 250mila euro.

Il colpo messo a segno in due ore

Il presidente Eiko Koga quando è entrato in casa e ha trovato la triste sorpresa ha allertato subito le forze dell'ordine: ai poliziotti ha detto che con la moglie era uscito di casa verso le 17 senza mettere l'antifurto. Quando era tornato verso le 19 era sparito quasi tutto: hanno svaligiato una piccola cassaforte e alcuni oggetti preziosi che hanno trovato in giro per l'appartamento come un orologio Cartier, un Rolex e una ventina tra collier, anelli e bracciali appartenenti alla consorte. Per un valore complessivo di almeno 250mila euro. Il lungo elenco di oggetti derubati è stato presentato agli agenti di polizia durante la denuncia.

In casa sono arrivati anche i poliziotti della scientifica per un sopralluogo dell'appartamento per cercare tutti i dettagli possibili per risalire all'identità dei ladri: sono andati alla ricerca di impronte digitali o tracce biologiche. Verranno visionate anche le telecamere di video-sorveglianza interne al palazzo.