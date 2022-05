La viabilità a Milano per la festa scudetto: dove passeranno i pullman con i calciatori Milano si prepara a ospitare la festa scudetto dei rossoneri. Per poter procedere in sicurezza con il corteo che partirà da Casa Milan fino a Duomo, potrebbero esserci alcune modifiche alla viabilità e ai mezzi pubblici.

A cura di Enrico Spaccini

L’arrivo della squadra a Casa Milan di domenica sera (foto da Twitter)

Continua la festa scudetto del Milan. I rossoneri hanno vinto il campionato di calcio di Serie A dopo 11 anni di dominio juventino, interrotto solo dall'Inter nella scorsa edizione. Anche quest'anno il capoluogo lombardo è pronto ad accogliere i festeggiamenti, stavolta però rossoneri. Dopo l'arrivo trionfale di ieri sera a Casa Milan, i ragazzi allenati da Stefani Pioli partiranno dalla sede alle ore 18 in un corteo che attraverserà la città.

Le strade chiuse per il corteo

Due pullman scoperti guideranno la carovana rossonera con direzione Duomo. Nella piazza dove ieri sera, al termine della partita vinta per 3 a 0 contro il Sassuolo a Reggio Emilia e che ha decretato la vittoria del campionato, oltre 40mila tifosi si sono ritrovati a festeggiare. Oltre a questa spontanea manifestazione di gioia, che ha portato a episodi anche spiacevoli come il lancio di bottiglie ai funzionari della polizia e all'incendio di bandiere nerazzurre, questa sera l'evento sarà più organizzato e terminerà con i fuochi d'artificio previsti intorno alle 21. Un corteo che interesserà la zona nord-est di Milano fino al centro storico. Per questo, alcune strade verranno chiuse al traffico.

Mezzi pubblici deviati e fermate della metropolitana sospese

L'arrivo dei tifosi rossoneri è previsto in Duomo. Ieri sera, al termine dell'ultima partita di campionato, erano più di 40mila i tifosi scesi in piazza. Numeri ufficiali riportati dalla Questura, che potrebbero convincere l'Azienda trasporti milanesi a sospendere la fermata della metro. Chi vuole raggiungere la piazza, potrà farlo scendendo a San Babila o Cordusio se con la linea rossa M1, oppure una tra Montenapoleone e Missori se con la linea gialla M3.

L'itinerario completo del corteo: