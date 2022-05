Festa Scudetto del Milan, gli orari e il percorso del pullman scoperto da Casa Milan a piazza Duomo Il Milan rientra a Milano nella notte tra domenica e lunedì dopo aver vinto lo Scudetto: primo bagno di folla a Casa Milan, domani la festa ufficiale con la parata sul pullman scoperto.

Dopo la vittoria dello Scudetto, bellissima e sofferta, i tifosi del Milan ora hanno un solo pensiero: festeggiare. Meglio ancora se con la squadra, per le vie di Milano, celebrazione attesa per 11 lunghissimi anni. Gli incastri del calendario hanno privato ai rossoneri la possibilità di conquistare il titolo nel proprio stadio, a San Siro, davanti al pubblico rossonero. Un pezzo di Milano si è trasferito a Reggio Emilia per dare il via alle danze dopo la vittoria sul Sassuolo. Lì si è svolta la premiazione ufficiale e da lì partirà la lunga festa che il Milan si regalerà, e regalerà alla sua gente, per festeggiare lo Scudetto numero 19 della sua storia.

Quando ci sarà la festa Scudetto del Milan sul pullman scoperto

Lunga festa, sì, perché inizierà nella notte tra domenica e lunedì, per poi proseguire con il suo atto ufficiale nella serata di lunedì 23 maggio. Ma andiamo con ordine. La squadra ha lasciato in serata Reggio Emilia, con estrema calma, direzione Milano. Casa Milan, più precisamente, lì dove si sono ammassati migliaia di tifosi per rendere omaggio alla squadra campione d'Italia. Un luogo fortemente simbolico, lì dove sorge la sede del club, e perfetto per un primo assaggio di festa: i grandi spazi consentiranno un primo contatto tra la squadra e il popolo milanista. Il pullman rossonero rientrerà a Casa Milan da Reggio Emilia e i calciatori saluteranno i tifosi presenti.

L'appuntamento per la festa vera e propria sarà sempre a Casa Milan. Alle ore 18 di lunedì 23 maggio la squadra si ritroverà presso la sede del club per salutare nuovamente i tifosi e iniziare la classica parata sul pullman scoperto per le vie della città. Il percorso, inevitabilmente, si chiuderà con l'arrivo in piazza del Duomo per l'ennesimo bagno di folla per il Milan neo-campione d'Italia.

Festa Milan, il percorso del bus scoperto a Milano

Questo l’itinerario che porterà i campioni d'Italia da Casa Milan a piazza del Duomo: