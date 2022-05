Festa a Milano per lo scudetto del Milan, migliaia di tifosi in giro per la città È iniziata a Milano la festa per celebrare il diciannovesimo scudetto vinto dal Milan.

Sono migliaia i tifosi del Milan già in giro per le strade di Milano per festeggiare la conquista del diciannovesimo scudetto. I rossoneri celebrano il titolo partendo da Casa Milan, sede del club, per arrivare fino a piazza Duomo. In via Aldo Rossi sono qualche migliaio i tifosi in attesa di accogliere i propri beniamini e festeggiare per le vie cittadine in quella che si preannuncia essere un'onda rossonera che tende all'infinito.

Ecco di seguito le strade e le piazze toccate dal corteo di tifosi milanisti che accompagnano il pullman scoperto con a bordo la squadra:

Piazza Gino Valle (Casa Milan)

Viale Traian0

Viale Scarampo

Viale Serra

Viale Certosa

Piazza Firenze

Corso Sempione

Via Canova

Viale Milton

Via Moliere

Viale Alemagna

Via Paleocapa

Piazzale Cadorna

Foro Buonaparte

Via Cusani

Via Broletto

Piazza Cordusio

Via Orefici

Piazza del Duomo

Sotto alla Madonnina la festa continuerà, con ogni probabilità, a oltranza.