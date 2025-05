video suggerito

La storica polleria Giannasi a Milano apre una seconda sede: dove sarà e quando aprirà La storica rosticceria di pollo allo spiedo Giannasi, in piazza Buozzi a Milano dal 1967, apre una seconda sede all'interno del Mercato Centrale Isola. La decisione dopo il recente cambio di proprietà della gastronomia meneghina.

Una prima volta storica. Si "sdoppia" lo storico chiosco del pollo allo spiedo Giannasi, dal 1967 a Milano in piazza Bruno Buozzi, zona Porta Romana: dopo quasi 60 anni la rosticceria fondata da Dorando Giannasi aprirà infatti una nuova sede nel cuore del Mercato Isola in piazzale Lagosta, distretto del food meneghino dove insieme al pollo al girarrosto più famoso della città convivono le eccellenze gastronomiche del territorio tra botteghe artigianali, ristoranti e postazioni di street food.

Una decisione dovuta al recente cambio di proprietà di Giannasi, ceduto in maggioranza al gruppo della grande distribuzione Finiper Canova (Iper, Unes, Il Viaggiatore Goloso) con il chiaro obiettivo di aprire nuovi chioschi e punti vendita a Milano (e non solo). Nella società è rimasta Paola Giannasi, figlia del fondatore, con l'intento ben preciso di occuparsi della gestione del brand e valorizzarne l'identità fieramente meneghina. "Ho sempre creduto che il nostro modello fosse replicabile su larga scala", aveva dichiarato proprio Paola Giannasi a Fanpage.it. "Io continuerò a sostenere il valore ideologico e l'operatività quotidiana dell'azienda. Mentre per quanto riguarda mio padre, credo che sarà difficile che non continui ad orbitare attorno a piazza Buozzi".

Dorando Giannasi in piazza Bruno Buozzi a Milano

E così il mitico pollo allo spiedo con patate al forno (e mix di spezie segreto) "delle sicure milanesi", le nuggets croccanti e la polenta, il rosti di patate al formaggio, l'erbazzone della tradizione emiliana, i piatti pronti e l'iconico merchandise arrivano anche nel quartiere più cool della città, alle spalle di piazza Gae Aulenti e tra i locali di via Pietro Borsieri. Quando? La data di inagurazione della seconda sede di Giannasi all'interno del Mercato Isola potrebbe essere già prevista per il prossimo giugno. Ma la casa madre, in fondo, resterà sempre quella in Porta Romana, dove tutto è iniziato tanti decenni fa. "Io ho sempre lavorato con passione, provo piacere nel venire qui tutte le mattine, forse per questo mi hanno dato l’Ambrogino d’Oro", le parole del fondatore Dorando, che ancora oggi si aggira tra le file chilometriche del chiosco con il suo stile inconfondibile, cappello Borsalino e camicia elegante, osservatore instancabile delle abitudini e dei cambiamenti dei milanesi dall'epoca del boom economico a oggi. "Sono partito con l'idea di rispettare il prossimo, e di trovare un rapporto equilibrato tra qualità e prezzo". Ancora oggi imbattibile, visto che un pollo allo spiedo costa 9,50 euro (con mezza porzione a 4,80 euro).