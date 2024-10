video suggerito

A Milano lo storico marchio del pollo allo spiedo Giannasi cambia proprietà: chi ci sarà alla guida adesso A Milano lo storico marchio del pollo allo spiedo “Giannasi” cambia proprietà. Il chiosco, che ha aperto nel 1967 in piazza Buozzi, vende la maggioranza al Gruppo Finiper Canova, azienda che opera nella grande distribuzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Milano lo storico marchio del pollo allo spiedo "Giannasi" cambia proprietà. Il chiosco, che ha aperto nel 1967 in piazza Buozzi, vende la maggioranza al Gruppo Finiper Canova, azienda che opera nella grande distribuzione. L'obiettivo è quello di far crescere Giannasi e renderlo un brand di prestigio.

Giannasi vuole mirare a espandere la propria presenza sul territorio: l'obiettivo è quello di aprire nuovi chioschi e punti vendita, ma mantenendo la sua identità e tradizione. Il gruppo che lo ha acquisito e che diventerà proprietario di maggioranza vuole rispettare e preservare i valori fondanti di Giannasi.

Lo storico negozio è infatti una istituzione e un punto di riferimento per tutti i cittadini di Milano: per i milanesi, infatti, è traduzione di qualità, servizio e storia. Nella società rimarrà Paola Giannasi, figlia del fondatore. Giannasi si occuperà proprio della gestione del brand meneghino. Il nuovo gruppo, invece, avrà l'obiettivo di portare il marchio in tutta Italia.

Vedremo quindi presto altri Giannasi in tutto il Paese con la possibilità per tutti di assaggiare l'ottimo pollo allo spiedo. E in fondo il gruppo Finiper Canova, che è nato nel 1974 ed è controllato dall'imprenditore Marco Brunelli, opera soprattutto nel settore della Grande Distribuzione. Ha un fatturato di oltre tre miliardi di euro. Oltre agli ipermercati Iper e ai supermercati Unes, ha diverse insegne del mondo della ristorazione. Il gruppo è presente in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.