Il socio di Chiara Ferragni: “Il business del 2024 è crollato dopo il pandoro-gate” “Il business nel 2024 è crollato drammaticamente, ma in questi mesi nessuno ha mosso un dito”: è quanto ha detto uno dei soci della Fenice srl, l’azienda che ha la proprietà sui marchi Chiara Ferragni dopo che è stato nominato come amministratore unico Claudio Calabi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

"Da quasi un anno, da quando è scoppiato il ‘pandoro-gate’, è bloccata. Il business nel 2024 è crollato drammaticamente, ma in questi mesi nessuno ha mosso un dito", a dirlo è l'imprenditore Pasquale Morgese, azionista al 27,5 per cento della società che è proprietaria dei marchi Chiara Ferragni, Fenice Srl. L'imprenditrice ha fatto un passo indietro: oggi, infatti, è stato nominato amministratore unico Claudio Calabi.

Calabi avrà "un compito impegnativo, però nella sua carriera ha avuto problematiche ben maggiori da risolvere e ci è sempre riuscito benissimo", ha precisato ancora Morgese all'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor. Morgese spera che quanto fatto in passato da Calabi venga replicato con Fenice.

L'imprenditore ha spiegato che hanno spinto per trovare una soluzione diversa proprio perché la società è in stallo: "L'organo amministrativo non faceva nulla da dicembre scorso, dal cosiddetto "pandoro-gate". Ha quindi precisato che durante gli ultimi mesi "Bisognava fare un piano industriale e tracciare una strada, cosa che gli amministratori non hanno fatto. Da dicembre a oggi non siamo mai stati messi al corrente di possibili sviluppi. Era una società ferma, bloccata, dove nessuno dava istruzioni ai collaboratori sulla direzione da intraprendere".

Non ci sarebbe inoltre ancora il via libera al bilancio 2023, anche se il risultato negativo dovrebbe arrivare nel 2024 considerato che il pandoro gate è esploso un po' prima di Natale: "Gli amministratori dovevano prevedere lo scenario di quest’anno, con tutte le cautele e gli accantonamenti necessari, visto che il business nel 2024 è crollato drammaticamente", ha specificato ancora Morgese.