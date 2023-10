La storia di Natalia Nikitina, da modella a fornaia: “Per me è un ritorno all’infanzia” Natalia Nikitina è un’ex modella che ha deciso di aprire un forno in zona Porta Vittoria a Milano. Signor Lievito è diventato un punto di riferimento per molti giovani milanesi: “Impastare mi fa stare bene, è quasi una terapia per me”, ha raccontato.

Natalia Nikitina, ex modella 37enne originaria della Lettonia, ha aperto a Milano l'ormai noto forno "Signor Lievito". Il locale si trova in zona Porta Vittoria e precisamente tra via Maestri Campionesi e via Friuli. E, infatti, proprio fuori dal suo negozio è possibile vedere ogni sabato una lunga fila di persone in attesa di poter gustare uno dei suoi prelibati piatti.

La passione per gli impasti nata durante il lockdown

In un'intervista al quotidiano Il Giorno, ha raccontato che per lei si tratta di un "ritorno all'infanzia. Il bulka era la tipica merenda che mi mettevo nello zaino quando andavo alle elementari nella mia città, Riga".

La passione per gli impasti e i lievitati è iniziata solo qualche anno fa: "Durante il lockdown mi sono messa a studiare e sperimentare". Nikitina ha iniziato con alcuni panettoni per poi approfondire ancora di più la materia: "Mi sono dedicata al pane, alle focacce e ai dolci tipici della mia Lettonia. E i miei sforzi erano sempre premiati dall'apprezzamento dei nostri conoscenti e di mio marito".

La pasta madre regalata da una famiglia di San Giorgio a Cremano

E proprio grazie al marito, che è originario di San Giorgio a Cremano (Napoli), che ha conosciuto una storica famiglia di fornai che lavorava proprio a San Giorgio e che stava per chiudere l'attività: "Mi hanno regalato la pasta madre che si tramandavano da generazioni e che ha 120 anni di vita". Ed è proprio lei l'ingrediente principale dei suoi impasti: "Una cosa preziosa che curo e coccolo ogni giorno".

Dopo aver ricevuto questo regalo, ha deciso di aprire la propria attività: "Impastare mi fa stare bene, è quasi una terapia per me". Alla fine ha scelto di aprire proprio in via Maestri Campionesi in un edificio che prima era un centro ricreativo e poi una tipografia: "Tutto il locale sono soltanto 60 metri quadrati. Ma siamo riusciti a farci stare tutto. Senza mai dimenticare lo stile".