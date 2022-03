La scomparsa di Lara Argento resta un mistero: archiviata l’inchiesta sul compagno La scomparsa di Lara Argento, trans brasiliana svanita nel nulla il 21 dicembre del 2019 da Pavia, resterà un mistero. È stata infatti archiviata l’inchiesta sull’unico indagato, l’ex compagno di Lara.

A cura di Francesco Loiacono

Lara Argento (Dal suo profilo Facebook)

Scomparsa, svanita nel nulla. Resterà probabilmente uno dei tanti misteri senza soluzione la sparizione di Lara Argento, trans brasiliana della quale si persero le tracce la notte del 21 dicembre 2019. L'inchiesta per sequestro di persona riguardante l'unico indagato per la vicenda, l'ex compagno Roberto Caruso, è stata infatti archiviata dal giudice per le indagini preliminari di Pavia, Pasquale Villani. "Di Lara ad oggi non si sa nulla", ha precisato a Fanpage.it l'avvocato di Caruso, Alessio Corna, che fin dall'inizio della vicenda aveva sostenuto l'assoluta estraneità del suo assistito nella vicenda.

Era stato proprio il compagno a denunciare la scomparsa di Lara

Era stato proprio Caruso, che con Lara conviveva da tre anni e a detta del suo avvocato ne era innamorato, a denunciarne la scomparsa il 30 dicembre del 2019, alcuni giorni dopo il suo allontanamento. L'uomo aveva riferito che Lara, che esercitava la professione di escort e all'epoca dei fatti aveva 39 anni, si era allontanata dall'abitazione in cui vivevano assieme a Pavia dopo aver ricevuto la chiamata di un presunto cliente. Caruso, che era al corrente della professione della compagna e conosceva per nome anche alcuni suoi clienti, aveva aspettato nove giorni per denunciare la scomparsa di Lara in quanto anche altre volte, in passato, era capitato che la 39enne si allontanasse: "È stata una sua valutazione personale – aveva spiegato tempo fa l'avvocato Corna a Fanpage.it – anche altre volte in passato era successo. Lara era senza documenti e irregolare in Italia, aveva precedenti per droga, non era insomma molto affidabile".

Lara sembra essere svanita nel nulla

Da quel giorno di dicembre della trans non si è più saputo nulla. Nella richiesta di archiviazione del sostituto procuratore Roberto Valli si legge che, pur persistendo l'ipotesi che dietro la scomparsa di Lara "si celi la ipotizzabile commissione di un delitto (anche di particolare gravità)", le indagini svolte fino ad oggi non hanno permesso di chiarire il mistero e di individuare gli eventuali responsabili della scomparsa – o, peggio, della morte – della escort. Lara avrebbe compiuto 42 anni il prossimo 18 agosto: chissà se, prima o poi, si saprà cosa le sia accaduto.