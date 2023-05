La scaletta del concerto di Paola e Chiara a Milano il 13 maggio: l’ordine delle canzoni Grande attesa per il concerto del duo Paola e Chiara al Fabrique di Milano. Nella serata di oggi, sabato 13 maggio, ci sarà dalle ore 21 un grande spettacolo che raccoglierà centinaia di fan.

Grande attesa per il concerto del duo Paola e Chiara al Fabrique di Milano. Nella serata di oggi, sabato 13 maggio, ci sarà dalle ore 21 un grande spettacolo che raccoglierà centinaia di fan. Paola Iezzi e Chiara Iezzi sono tornata alla ribalta – e sopratutto di nuovo insieme – con la hit Furore che ha scalato le classifiche e conquistato il pubblico sanremese e non solo.

Questa sera canteranno i successi che hanno fatto ballare tutta Italia da Festival a Vamos a Bailar. Il concerto inizierà alle 21, ma si potrà accedere all'interno del locale già qualche ora prima.

L'ordine delle canzoni in scaletta al concerto di Paola e Chiara al Fabrique

Tra ballerini e lustrini, le due cantanti riusciranno con entusiasmo a far ballare tutti i ragazzi e le ragazze che andranno ad assistere al loro spettacolo nel locale milanese. Sono tanti i successi che le due canteranno sul palco.

In totale porteranno diciotto brani: dalle più festaiole Vamos a Bailar e Festival alle più introspettive come Amici Come Prima e A modo Mio. Non mancherà il successo portato sul palco dell'Ariston "Furore" che ha conquistano centinaia di persone che lo hanno cantato e ballato negli ultimi mesi. Ecco quindi quale sarà la scaletta delle canzoni che potrebbe però essere suscettibile di cambiamenti dell'ultimo minuto.