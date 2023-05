La scaletta del concerto dei Maneskin a Milano il 5 maggio 2023: l’ordine delle canzoni Oggi ci sarà il concerto della band dei Maneskin al Forum Assago di Milano. L’esibizione inizierà alle 21. Nella serata di oggi sarà possibile ascoltare grandi successi come Zitti e Buoni, Gossip, Supermodel o Beggin.

A cura di Ilaria Quattrone

Oggi ci sarà il concerto della band dei Maneskin al Forum Assago di Milano. L'esibizione inizierà alle 21. Il gruppo tornerà a suonare al Mediolanum Forum dopo le date del 4 e 6 aprile e prima del tour estivo negli stadi: nel capoluogo meneghino c'è grande attesa per la data di oggi e per il concerto nello stadio San Siro. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio stanno portando in Europa il "Loud Kids Tour".

Nella serata di oggi sarà possibile ascoltare grandi successi come Gossip, Supermodel o Beggin. Non mancherà il brano "Zitti e Buoni" che ha decretato la vittoria al Festival di Sanremo, all'Eurovision e li ha consacrati a livello mondiale. Il concerto di stasera è già sold-out: i fan sono in visibilio e in attesa di poter cantare con i loro beniamini.

L'ordine delle canzoni in scaletta al concerto dei Maneskin al Forum di Assago di Milano

Il quartetto porterà sul palco del Forum di Assago ben ventiquattro brani. Nella serata di oggi, venerdì 5 maggio, sarà possibile ripercorrere il successo degli ultimi anni iniziato con la vittoria al talent X-Factor e culminato con quella all'Eurovision: da Torna a Casa a Beggin, fino a I Wanna Be Your Slave, Gossip, Zitti e Buoni, Coraline. Sarà impossibile non potersi godere una serata di spettacolo e buona musica.