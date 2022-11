La prof del corsivo Elisa Esposito ospite in un locale: è polemica sul web Piovono centinaia di critiche sotto il post Facebook che annuncia l’arrivo della giovanissima TikToker in un locale della Bergamasca. La serata, però, registra il tutto esaurito.

Una serata con la prof del corsivo più famosa del web, con tanto di interrogazioni e verifiche a sorpresa. È la star dei social Elisa Esposito: più di un milione di seguaci su TikTok e quasi 350mila su Instagram, 20 anni e la moda (inventata da lei) di parlare storpiando le parole, e cantilenandole come le milanesi più snob. Lo annuncia un locale di Paladina, in provincia di Bergamo. E, nonostante la popolarità della ragazza, scoppia una vera e propria rivolta tra gli utenti della pagina.

Piovono centinaia di critiche per la serata con Elisa Esposito nel locale della Bergamasca

"Ma è uno scherzo?", "Povera Italia". "Che meriti ha?", alcuni dei commenti sotto il post Facebook del locale. E ancora: "Un giorno avrò un locale tutto mio e lo aprirò solo per non invitare questi soggetti che non sanno fare niente". Parole di indignazione. "E la pagate pure? C'è chi paga per vederla parlare male?". I gestori del locale rispondono ai commenti più pesanti, scherzando o invitando ad abbassare i toni. Ma la polemica non si placa.

Infuria per giorni, tra insulti e polemiche. C'è chi prova a smorzare: "È carina e simpatica, molto alla mano. Fanno bene a invitarla". E chi è più realista: "È popolarissima, porterà tanti fan".

Non è dello stesso avviso chi lancia invece profezie nefaste: "Avete proprio sbagliato, questa volta. Scommetto che il locale perderà il 95 per cento della sua clientela". "Chiuderete presto". "Visto che siete cosi sicuri della scelta, sono curioso di vedere che pienone riuscirete a fare con un fenomeno passeggero come il corsivoe (per altro, cosa di una stupidità imbarazzante)".

Tutto esaurito per la serata con la "prof del corsivo" Elisa Esposito

Come è andata a finire? Per la serata, il locale della Bergamasca ha registrato il tutto esaurito. Pienone fu. La "prof di corsivo", nelle storie di Instagram, riprende i fan in visibilio e il bar pieno di gente. Alla faccia dei commenti negativi.

Del resto lei, abituata alle critiche, già lo diceva da tempo: "Quelli che mi criticano sono gli stessi che mi chiedono la foto". Più critiche, più successo? Elisa Esposito la prende con filosofia, come una star consumata:"Insultano il personaggio, non me. Sono pesanti da sentirsi dire. Ma alla fine sono sempre stata una ragazza che se ne è fregata".