Brescia e Bergamo cercano volontari per lavorare alla Capitale della cultura: è polemica sul web Pioggia di polemiche dopo l’annuncio pubblicato sul web dai Comuni di Bergamo e Brescia. “La gente va pagata”. “Ecco i nuovi schiavi, la competenza e il tempo devono essere sempre retribuiti”. “La cultura non si fa gratis, vergogna”.

"Siete persone creative, determinate, empatiche, generose, curiose, coraggiose, appassionate, che hanno voglia di darsi da fare per il 2023, quando Brescia e Bergamo saranno Capitale della cultura? Se la risposta è Sì, è online un sito attraverso il quale candidarsi come volontari".

È l'annuncio social che i due Comuni lombardi pubblicano insieme sul web, per arruolare nuovi volontari da assoldare per l'appuntamento culturale che l'anno prossimo vedrà coinvolte Bergamo e Brescia con decine e decine di iniziative su teatro, musica, letteratura, arti, scienze, monumenti, ma anche natura e enogastronomia.

Le polemiche sul web

Entusiasmo non ricambiato dagli utenti virtuali. Sotto il post Facebook, condiviso da una testata locale, piovono infatti commenti infuriati.

"Ecco i nuovi schiavi, adesso si chiamano volontari. Ma non vi vergognate?? Con tanti giovani disoccupati!! Ma a queste amministrazioni comunali quale cultura hanno insegnato?". "La competenza e il tempo impiegato vanno sempre retribuiti, non è giusto". "La cultura deve essere pagata, nessuno chiederebbe di fare volontariato in un cantiere o in un negozio".

E ancora. "Il volontariato nel settore culturale si sostituisce spesso e volentieri al lavoro retribuito. Per un'occasione prestigiosa come la Capitale della Cultura mi aspetterei più serietà. La professionalità si paga!". "La gente che lavora va pagata, vergogna. Annunci come questo non dovrebbero esistere".

L'annuncio coperto di insulti

"E se ti dicessimo che anche tu puoi fare qualcosa di grande per la tua città? Sarai protagonista di eventi unici. Vivrai il territorio in prima persona. Insieme a tanti altri come te. Unisciti a noi e diventa volontario per gli eventi di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023″, scrivono gli organizzatori nell'annuncio.

E chissà se, dopo il polverone di polemiche, non decidano di fare un passo indietro.