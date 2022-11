Si fingono volontari della Caritas e truffano un’anziana di 99 anni: arrestati Due uomini hanno truffato una donna di 99 anni in provincia di Brescia fingendosi volontari della Caritas.

A cura di Ilaria Quattrone

Nipoti che fingono di star male, operatori della luce e del gas e adesso addirittura volontari: sono diversi i raggiri utilizzati da truffatori con l'intento di derubare persone fragili. Uomini e donne a cui portare via facilmente soldi e gioielli. L'ultimo episodio risale proprio a ieri.

Una donna di 99 anni si è vista sottrarre del denaro da due uomini che hanno pensato di fingersi volontari della Caritas. La vittima è riuscita a mettersi in contatto con i carabinieri del nucleo radiomobile di Brescia che hanno intercettato i responsabili e li hanno tratti in arresto.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 novembre 2022, a Castel Mella, comune di diecimila abitanti della provincia di Brescia. Qualcuno ha suonato al campanello dell'appartamento dell'anziana. La donna ha aperto e si è trovata di fronte i due uomini.

Si sono finti volontari della Caritas

I malviventi hanno finto di essere volontari della Caritas: un raggiro perfetto che ha portato la 99enne, una donna fragile, a farli entrare in casa sua. L'anziana, in fondo, pensava solo di poter fare del bene. I due ladri le hanno però sottratto ben 1.200 euro in contanti e sono scappati a bordo di un furgone. Non appena la donna si è resa conto di quanto accaduto ha allertato le forze dell'ordine.

I carabinieri sono riusciti a intercettarli: li hanno inseguiti e bloccati. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Oggi, venerdì 18 novembre 2022, il giudice ha convalidato l'arresto perché sono stati giudicati per direttissima e adesso si trovano agli arresti domiciliari.