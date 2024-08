video suggerito

La ministra Santanché dice che chiudere le scuole per il Ramadan è sottomissione all'Islam Il 31 marzo 2025 l'istituto Iqbal Masih di Pioltello (Milano) chiuderà ancora per la festa di fine Ramadan. Una decisione che già l'anno scorso aveva scatenato le polemiche di Lega e Fratelli d'Italia. Santanché: "Sbagliare è umano, perseverare sottomissione"

"La scuola di Pioltello ha annunciato che anche quest'anno chiuderà per il Ramadan. Sbagliare è umano, perseverare è sottomissione". Lo scrive in un post su X la ministra del Turismo Daniela Santanchè commentando la notizia della chiusura per la fine del Ramadan dell'istituto comprensivo statale Iqbal Masih di Pioltello (Milano), che già l'anno scorso aveva fatto discutere per la stessa decisione.

Le polemiche e l'intervento del ministro Valditara

Nella primavera del 2023, infatti, la scelta del Consiglio d'istituto di chiudere i cancelli per consentire agli alunni di fede islamica di festeggiare la fine del Ramadan con le proprie famiglie aveva sollevato numerose polemiche di carattere politico, da Fratelli d'Italia alla Lega. Si era mobilitato anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che aveva richiesto verifiche formali circa il rispetto delle leggi e la regolarità della delibera assunta dal Consiglio d'istituto.

L'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Milano)

Oltre il 40 per cento di studenti stranieri

Alla fine, con voto unanime, il Consiglio aveva ribadito la bontà della decisione presa, decretando la chiusura della scuola per un giorno. "L'istituto è frequentato da oltre il 40 per cento da alunni di altra nazionalità, dato che supera il 60 per cento se si contano anche i ragazzi italiani di seconda generazione. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a questa realtà" aveva commentato il preside Alessandro Fanfoni, promotore dell'iniziativa. "La maggior parte degli alunni stranieri arrivano da Egitto, Marocco e Pakistan e sono di fede islamica. Per questo motivo, il giorno di Eid-el-Fitr le classi vengono svuotate, è inutile fare lezione".