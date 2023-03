La mamma si distrae e lui scappa, bambino di 7 anni ritrovato in un parco: “Era un gioco” Un bambino di 7 anni si era allontanato dalla madre in un momento di distrazione. Impaurita, ha chiamato i soccorsi che lo hanno ritrovato poco dopo in un parco vicino. Agli agenti il piccolo ha raccontato che lo aveva fatto per gioco.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Si era fermata a parlare con alcuni vicini quando ha perso di vista suo figlio. Preoccupata, la 39enne ha subito chiamato i soccorsi. Arrivati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la donna di origini boliviane ha raccontato che lo scorso venerdì mattina 10 marzo mentre stava uscendo di casa, un condominio di via Carbonia nel quartiere di Quarto Oggiaro di Milano, si era distratta e non ha più visto suo figlio Aaron.

I poliziotti, allora, hanno iniziato subito a cercare il bambino di 7 anni. Visto che la scomparsa era avvenuta pochi minuti prima, hanno deciso di iniziare a controllare nel vicino parco di Villa Scheibler. In poco tempo, hanno trovato il piccolo Aaron che ha detto di essersi allontanato solo per gioco. Non era né ferito né impaurito in alcun modo, al contrario della madre profondamente scossa per quanto accaduto alla quale è stato poi riaffidato il bambino.