La mamma di Manuel Pistoia morto a 26 anni in un incidente: “Sarà dura andare avanti senza di te” Manuel Pistoia è deceduto in seguito a un incidente con il suo scooter. Il 26enne ha impattato contro un’auto ad Abbadia Lariana (Lecco) ed è morto poco dopo. Sua madre lo ha ricordato in un post pubblicato su Facebook: “Aiutaci da lassù perché stavolta è veramente dura”.

Si chiamava Manuel Pistoia il ragazzo di 26 anni che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 giugno, in seguito a un incidente stradale ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Era in sella al suo scooterone quando ha impattato contro un'auto che stava svoltando. "Questa volta l'hai combinata grossa, ho bisogno che mi aiuti ad avere la forza di andare avanti senza di te", ha scritto la madre su Facebook.

L'incidente lungo la provinciale 72

Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale, pare che l'auto avesse iniziato la manovra per svoltare all'altezza della Trattoria del Viandante lungo la strada provinciale 72 ad Abbadia Lariana che costeggia il ramo lecchese del Lago di Como. Manuel sarebbe arrivato con il suo scooter finendo per impattare contro il veicolo.

Lo schianto è stato violento, al punto da far sbalzare la due ruote a decine di metri di distanza. Areu ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso, ma le ferite riportate da Manuel nell'incidente erano troppo gravi ed è deceduto poco dopo. L'automobilista, un 74enne, è rimasto illeso.

"Sarà difficile la mia vita senza di te"

Sul caso sta indagando la polizia stradale. Dovrà accertare le cause e le responsabilità dell'incidente. Nel frattempo, il conducente dell'auto contro la quale Manuel si è scontrato è indagato per omicidio colposo, un atto dovuto.

"Te ne sei andato così di punto in bianco e non ti posso sgridare", lo ha ricordato la madre in un post su Facebook, "difficile Manuel, sarà la mia vita senza di te". Manuel non aveva documenti con sé, perciò non è stato facile identificarlo per dare la notizia ai suoi genitori. "Ti prego aiutaci da lassù perché stavolta è veramente dura", ha concluso la madre.