Si schianta con la moto contro un’auto che sta svoltando in un incrocio, morto un ragazzo di 20 anni Il 20enne si è schiantato con la sua moto contro un’auto che stava svoltando a un incrocio. L’impatto ha fatto volare la due ruote a decine di metri di distanza. Inutili i soccorsi.

A cura di Enrico Spaccini

Un ragazzo di 20 anni è morto nelle prime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 19 giugno, in uno schianto con la sua moto contro un'auto lungo la strada provinciale 72 ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Da una prima ricostruzione, pare che la vettura stesse svoltando verso l'incrocio quando ha impattato con la due ruote.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 15 di oggi all’altezza della Trattoria del Viandante. Gli agenti della polizia stradale e quelli della locale, nel frattempo, hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per svolgere i rilievi e stabilire cosa sia accaduto con esattezza.

Pare che l'automobile avesse iniziato la manovra per svoltare verso l'incrocio, quando è arrivato il 20enne in sella alla motocicletta. L'impatto è stato così violento da far schizzare la due ruote a decine di metri di distanza.

Pochi minuti più tardi, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'automedica del 118 e i volontari di Mandello sull'ambulanza in codice rosso. All'arrivo dei sanitari, però, per il giovane motociclista non c'era più da fare e ne hanno constatato il decesso.