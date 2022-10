La madre di Chiara Ferragni litiga con il tassista e minaccia di chiamare la polizia Il racconto di Marina Di Guardo in un video su Instagram. Il tragitto allungato apposta dal tassista, “con perdita di tempo e soldi”. E infine, appunto, il conto: “Salatissimo”

Marina Di Guardo a Milano

Un percorso semplice, dalla sua abitazione milanese all'aeroporto di Linate. Ma il viaggio in taxi non va come dovrebbe andare, e finisce in litigio. Con tanto di minacce di chiamare la polizia e di piccole ritorsioni.

A raccontarlo è Marina Di Guardo, scrittrice, personaggio social e soprattutto mamma dell'ancor più celebre Chiara Ferragni. Il mezzo scelto, ovviamente, le storie di Instagram. È qui che la donna sceglie di sfogarsi, davanti ai suoi 662mila seguaci virtuali.

La narrazione prende le mosse dal luogo di partenza. Marina Di Guardo scende di casa, sale su un taxi e indica al conducente la destinazione: direzione aeroporto di Linate. Ma qualcosa dentro quella macchina bianca va storto, fin dai primi momenti.

Il tragitto allungato apposta per guadagnare di più

Il tragitto per l'aeroporto, che la mamma di Chiara Ferragni conosce alla perfezione, non è quello che ha chiesto al tassista di fare, ossia il più rapido. L'indicazione sulla strada da percorrere infatti "viene in parte disattesa", e il tragitto viene così allungato apposta. Il che significa "perdita di tempo e di soldi", denuncia Marina Di Guardo, ancora arrabbiatissima.

E non solo. Alla richiesta di delucidazioni, il tassista le avrebbe risposto "in maniera aggressiva" di "scendere immediatamente", accostando la vettura a bordo strada.

La minaccia di chiamare la polizia

Solo la minaccia da parte della suocera di Fedez di chiamare le forze dell'ordine fa cambiare idea al tassista, che decide di proseguire la corsa e di portare la signora in ritardo per il volo finalmente a destinazione.

Togliendosi il sassolino dalla scarpa con una vendetta finale, una volta giunti a Linate: la lascia lontanissima dall'aerea delle partenze, costringendola a perdere ancora altro tempo. Lontana dall'aereo, sì, ma soprattutto "con un conto salatissimo da pagare". E sicuramente, dopo quel breve viaggio in macchina, la passeggera avrà volato più leggera: con una bella somma di denaro in meno nel portafoglio.