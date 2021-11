Fabrizio Corona news

La casa confiscata a Fabrizio Corona diventa aula per gli studenti del liceo: “Si studia la legalità” La storica casa di Fabrizio Corona in via de Cristoforis a Milano, confiscata nel 2018, è diventata un’aula per gli studenti del liceo Volta. Qui si studia la legalità.

La casa di Fabrizio Corona in via de Cristoforis confiscata nel 2018 è diventata un'aula di studio per gli studenti del liceo Volta di Milano. Qui i ragazzi seguono lezioni di legalità, parlando di beni confiscati a cittadini che hanno svolto attività criminali e come questi beni vengano riutilizzati per la società. L'aula è ospitata nell'ampio salone dell'otto vani di proprietà, fino a cinque anni fa, dell'ex re dei paparazzi, ora ai domiciliari in un'abitazione di Milano est.

La casa in via de Cristoforis è stata confiscata a Corona perché pagata con soldi "di provenienza illecita" dopo un fallimento e altri reati tributari. L'appartamento, che vale circa due milioni di euro, era intestato a un prestanome di Corona, ma di fatto era suo. L'ex re dei paparazzi ci ha continuato a vivere fino alla confisca, pagando regolarmente l'affitto allo Stato. Negli anni passati i locali dell'appartamento sono stati testimoni di feste ed eccessi. Ora, d'accordo con l'Ufficio scolastico regionale, l'Agenzia per i beni confiscati ha organizzato il ciclo di lezioni per gli studenti del Volta. Il tema è il codice antimafia e i vari modi in cui Stato ed enti locali destinano i beni sequestrati e confiscati.

Come spiegato da Roberto Giarola a Fanpage.it, i beni confiscati "devono trovare una nuova vita e questa nuova vita avviene mediante la assegnazione in uso agli enti territoriali per finalità che possono essere pubbliche o sociali". Ciò significa che "il principio che guida l’Agenzia nella valutazione di queste finalità è il massimo ritorno alle comunità".