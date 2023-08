La benzina raggiunge 2,70 euro al litro: dove è il distributore più caro della Lombardia In Lombardia il costo della benzina ha raggiunto il 2.722 euro al litro e in modalità self service: dove si trova il distributore più caro della regione.

A cura di Giorgia Venturini

Cifre record per la benzina in questa settimana di agosto. L'applicazione Prezzi Benzina ha fatto registrare il costo più alto al distributore all'altezza del chilometro 7,600 in direzione sud sull'autostrada A8 Milano-Varese, nell'area di servizio Villoresi Ovest. Qui il prezzo è stato di 2.722 euro al litro e in modalità self service.

La denuncia dell"associazione Assoutenti

A segnalare quanto sta accadendo è stata Assoutenti che si è rivolta alla Guardia di Finanza. Il presidente dell'associazione Furio Truzzi ha tenuto a precisare: "Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro, e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al di sopra della media dei distributori di zona". Nel dettaglio: "Per un pieno ad un'auto di media cilindrata, vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce, considerato che alla data odierna il prezzo medio della benzina in modalità self venduta in autostrada si attesta a 2,017 euro al litro. Questo significa che il distributore in questione applica prezzi più alti del 35 per cento rispetto alla media autostradale". Così può essere che le Fiamme Gialle si presenteranno per fare un'ispezione al distributore.

Aumenti in tutta Italia

Un problema però di tutta Italia: secondo i dati più aggiornati del ministero delle Imprese, ieri 15 agosto 2023 in autostrada il prezzo medio della benzina con il self service è a 2,017 euro al litro. Solo cinque Regioni si mantengono sotto la soglia di 1,94 euro al litro, e ben otto superano l'1,95 euro al litro. Non solo il mese di agosto però al centro degli aumenti: a luglio già si parlava di media nazionale a 1,84 euro al litro per la benzina e 1,69 euro al litro per il diesel.